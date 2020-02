Mazara, dragaggio porto, al via i lavori di pulizia “colmata B” ove conferibili i fanghi

Al via i lavori di pulitura delle aree della zona di colmata fuori terra del lungomare Fata Morgana in cui saranno depositati parte dei fanghi provenienti dal dragaggio del porto canale.

“Sono lavori complessi – sottolinea il sindaco Salvatore Quinci – per cui occorre fare un passo dopo l’altro nel pieno rispetto di tutte le norme, specialmente quelle ambientali e quelle sulla sicurezza. Siamo molto soddisfatti perché finalmente questi lavori sono iniziati oggi e presto quest’area di cantiere sarà sistemata e pronta ad accogliere i fanghi del fiume Mazaro. Nel più breve tempo possibile avremo finalmente a Mazara la draga pronta a sistemare il nostro fiume”.

A dirigere gli interventi l’ing. Giancarlo Teresi, dirigente del Genio Civile di Trapani e direttore dei lavori incaricato dalla struttura commissariale della Regione Siciliana.

“Di fatto la procedura è avviata …









