Marsala. Verrà dimesso oggi il bambino azzannato alla gamba da un cane

Verrà dimesso oggi il bambino azzannato alla gamba da un cane, e attualmente ricoverato presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. La notizia, pubblicata ieri da Tp24, ha fatto rapidamente il giro della città.

Il bambino, di cinque anni, stava giocando all’aperto quando è stato aggredito dal cane dei vicini, di grossa taglia, scappato alla vigilanza dei padroni, che lo ha afferrato per la gamba. Solo il pronto intervento degli adulti presenti sul posto ha evitato il peggio.

Il bambino è stato subito soccorso dall’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala. Da lì il trasferimento in ospedale e l’operazione per ricostruire tendini e muscoli lacerati dal morso del cane.

Ieri le condizioni del piccolo erano già migliorate, oggi potrebbero esserci le dimissioni.









