Marsala, Luigi Giacalone: “In questo momento la città è priva di vita e di prospettiva”

Luigi Giacalone, segretario provinciale CNA, qual è lo stato di salute del comparto dell’artigianato locale, ne avete discusso in una recente assemblea.

La prima cosa che voglio dire è che io ho fatto un passo di lato per consentire un rinnovamento e un rilancio della CNA e per dare l’esempio di un cambiamento. Lascio la segreteria provinciale, andrò a dirigere il patronato e darò il mio apporto ad un giovane Francesco Cicala. Per quanto riguarda l’artigianato locale, è in uno stato precario perché la crisi ha prodotto effetti devastanti. Da un lato riduce il lavoro e dall’altro lato aumenta la concorrenza sleale di fasce di abusivismo che nascono ogni giorno e che non solo non rispettano l’ambiente con lo smaltimento dei rifiuti e non pagano l’erario, ma facendo una concorrenza sleale mettono in discussione …









Leggi la notizia completa