Marsala: il nastro spezzato in piazza San Girolamo, un pericolo per i bambini

Un nastro bianco e rosso spezzato che non svolge più il suo compito di allerta e segnalazione di pericolo. E’ questo quello che si trova in piazza San Girolamo in sostituzione di uno dei pannelli in vetro distrutti da un ennesimo atto vandalico.

Il rischio che qualche bambino sporgendosi possa cadere giù è concreto se rimane così senza un qualcosa, un pannello sostitutivo in legno, che possa impedirne il passaggio dei piccoli.

Ancora una volta scriviamo dell’urgenza che ha questa piazza di essere messa in sicurezza oltre che curata e controllata. Lo abbiamo fatto nelle settimane scorse (potete leggere qui un nostro articolo e qui un altro) e continuiamo anche oggi, con la speranza che si intervenga al più presto prima che qualcuno si faccia del male.









