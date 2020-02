Marsala, Gaspare Barraco va in pensione

Siete tutti avvisati: adesso ha molto più tempo libero.

Gaspare Barraco va in pensione. Per i pochi che non lo conoscono, a Marsala e dintorni, è l’ingegnere attivista di tante associazioni e iper presenzialista, di persona e via mail, in ogni tipo di dibattito pubblico. Non manca giorno che non invii una lettera con un suo commento su un fatto di attualità alla redazione di Tp24.

E insomma, dopo anni di onorato servizio, Barraco va in pensione, e non poteva non comunicarlo.

Ha preso servizio il 1° Giugno 1989. Lavorando fuori Marsala, e spostandosi con il treno, e diventato il portavoce del comitato dei pendolari della provincia di Trapani.

Ha finito la carriera lavorativa a Palermo, all’Urega.













Leggi la notizia completa