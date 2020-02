Marsala, cane maltrattato liberato da vigili e Asp. Denunciati i proprietari

Storia di un maltrattamento su un cane di piccola taglia.

È successo a Marsala in via Giacomo Giustolisi, zona Pianto Romano. Il cane era tenuto notte e giorno su un balcone, in condizioni igieniche non ottimali, senza alcun microchip.

Sono intervenuti gli agenti dei vigili urbani, Rosolia e Aleo, congiuntamente al veterano Asp, dottore La Rosa.

Dopo tutti gli accertamenti del caso il cane è stato sottratto ai proprietari, che sono stati denunciati e multati per mancata applicazione del microchip, come legge prevede.

Una volta arrivati in canile il veterinario ha deciso di applicare il microchip e di affidare nuovamente il cane ai proprietari nonostante sia i vigili che i volontari abbiano constatato lo stato di abbandono e di sporcizia in cui il cucciolo di circa un anno vive.











