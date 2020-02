Marsala, brutto incidente in via Trapani. Tre auto coinvolte e cinque feriti

È di due adulti e tre bambini feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 17:25, in via Trapani, in contrada Addolorata a Marsala.

A scontrarsi tre auto, una Lancia Ypsilon, una Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda. Per quel che riguarda la dinamica, la Ypsilon che ha riportato danni nella parte posteriore sembra stesse svoltando sulla destra quando si è scontrata con la Panda che stava per immettersi sulla strada principale. Subito dopo il primo scontro, la 147 che sopraggiungeva da Marsala in direzione Trapani ha tamponato la Lancia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare il primo soccorso ai feriti. Il traffico è andato subito in tilt e attualmente ci sono code lunghissime sia in entrata che in uscita da Marsala.









