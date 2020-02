[Mafia] Rinvio a giudizio l’ex deputato regionale pidiessino Ruggirello

L’ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello è stato rinviato a giudizio, stamani, 17 febbraio 2020, dal gip di Palermo Filippo Serio con l’accusa di associazione mafiosa. Il processo comincerà l’8 aprile davanti al tribunale di Trapani.

L’ex parlamentare è in carcere da quasi un anno, a seguito dell’arresto per un’indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dal pm Gianluca De Leo, insieme ad altre 24 persone ritenute organiche ai clan trapanesi legati al boss latitante Matteo Messina Denaro.

Paolo Ruggirello era stato arrestato il 5 marzo del 2019: l’esponente politico che quattro anni fa dopo essere stato eletto con il centrodestra, era transitato nelle fila del Pd, era finito in manette nel corso di un blitz, scattato a Trapani e provincia contro 25 persone ritenute appartenenti alla mafia.

Secondo la procura di









