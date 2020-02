Incidente in centro a Marsala, donna investita sulle strisce in Via Sibilla

Incidente questa mattina in centro a Marsala. Una donna è stata investita da un’auto in Via Sibilla, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all’altezza dell’incrocio con il piccolo supermercato Carrefour.

La signora, 74 anni, è caduta rovinosamente a terra, e per lei si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”. Ha riportato ferite e contusioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Alla guda dell’auto un’altra donna, che si fermata a prestare le prime cure.









Leggi la notizia completa