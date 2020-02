Gibellina. Le grandi case di moda scelgono ancora il Cretto di Burri come location

Gibellina. Le grandi maison di moda internazionali continuano a scegliere Gibellina, ed in particolare il Grande Cretto di Burri, come location per i loro shooting fotografici.

Dopo la casa di moda Hermés, proprio in questi giorni è arrivata la richiesta da parte di una società australiana, la WallCandy and Co. Per Khromis Contemporary Art Future, di poter eseguire delle riprese fotografiche sul Cretto di Burri.

Dopo che l’amministrazione ha inoltrato il modulo di richiesta “autorizzazione giornaliera per la realizzazione di riprese filmate e fotografiche dei monumenti e delle opere d’arte di Gibellina e il relativo tariffario” a Gill Lawrence, rappresentante della maison di moda, che l’ha compilata in ogni sua parte e rinviata all’amministrazione, e considerato che è obiettivo del Comune di Gibellina promuovere tutte quelle iniziative volte a valorizzare il territorio e il patrimonio artistico della …









