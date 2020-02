Dopo Sanremo nuove esperienze per l’hairstylist marsalese Angela Palumbo

“Alle soglie dei 50 anni non finisco di programmarmi il futuro, e per questo penso già alla nuova edizione della Milano Fashion Week, ad altri impegni lavorativi che mi porteranno a Napoli nei prossimi mesi e a dei corsi di aggiornamento motivazionali, importanti per la mia attività”.

Esordisce così l’hairstylist marsalese Angela Palumbo, rientrata da pochi giorni da Sanremo, dove ha partecipato, nello staff di Area Style, alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, assieme ai migliori esperti di make up, moda e hair stylist, per il secondo anno consecutivo al servizio di vip, speakers e artisti di diversi settori. “Un bagaglio di esperienze che cresce e che si aggiunge a quanto conquistato nel corso degli anni – dice Angela, unica marsalese assieme a diversi altri colleghi della provincia presente negli spazi dell’Hotel Royal – .

A Sanremo c’è sempre …









