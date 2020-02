Da “Jojo Rabbit” a “Parasite”. Le pagelle dei film in uscita

JOJO RABBIT di Taika Waititi “UN FILM SUL NAZISMO COME NON L’AVETE MAI VISTO”

Quando regista, sceneggiatore e attore sono incarnati da un’unica persona, ciò non passa sicuramente inosservato. Taika Waititi ha rivestito tre ruoli fondamentali in un film che porta in scena tre diversi generi, la commedia, il dramma e il black humor. Una scelta rischiosa ma evidentemente vincente. Il piccolo Jojo, cresce nella Germania nazista, seguendo le regole della gioventù Hitleriana che negli anni è stata in grado di plagiare i pensieri e le azioni dei giovani bambini tedeschi. Jojo come molti bambini della sua età ha un amico immaginario che lo accompagna nelle sue decisioni, solo che il suo è Adolf Hitler. Ciò che stravolgerà la visione di Jojo sarà l’incontro con un’ebrea, che proprio la madre (Scarlett Johansson) nasconde. Taika Waititi è …









Leggi la notizia completa