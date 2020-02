Coppa Città della Pace, tutto pronto per la seconda prova del CIREAS

Iscrizioni a pieno regime per l’edizione n.27 della gara che avrà come quartier generale la splendida Riva del Garda. Percorso di 182 chilometri e 60 le prove cronometrate

Un inizio stagione sul lago di Garda per il CIREAS 2020 che dopo la gara d’apertura della Coppa Giulietta e Romeo organizzata da ACI Verona, farà tappa ancora sulle rive dello splendido lago di Garda per la sua seconda prova, ovvero la Coppa Città della Pace. Sabato 29 febbraio è infatti la data che Aci Sport ha assegnato alla competizione organizzata dalla scuderia Adige Sport e giunta alla sua 27^ edizione. Saranno sempre le strade del Trentino meridionale a fare da teatro alla sfida sui pressostati che assegnerà punti per il titolo tricolore.Dal 2019 partenza, arrivo e quartier generale della manifestazione sono stati spostati a Riva del Garda. La prima vettura si muoverà da via Dante alle ore 9.30, …









Leggi la notizia completa