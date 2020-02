Conclusa la seconda mobilità internazionale Erasmus+ al “De Stefano” di Erice

Si è conclusa la seconda mobilità internazionale del progetto Erasmus +, che ha visto la scuola media «Antonino De Stefano» di Erice ospitare una delegazione straniera composta da 22 studenti e 10 docenti.

La delegazione ha lasciatoil territorio. Venerdì pomeriggio, si è tenuta la cerimonia di saluto con il concerto dell’orchestra dell’istituto De Stefano e la consegna dei certificati di partecipazione alla mobilità agli studenti coinvolti nel progetto. Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Erice, Daniela Toscano. Le attività della delegazione straniera in città sono iniziate il 10 febbraio.

La commissione Erasmus + della De Stefano ha organizzato le attività del progetto, e in particolare le docenti Giovanna Nicotra e Lia Nobile hanno seguito la delegazione straniera, nei cinque giorni di permanenza in città, e in tutte le fasi di realizzazione del progetto. A marzo una delegazione di studenti e docenti della De Stefano …









Leggi la notizia completa