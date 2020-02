Come sta il giovane accoltellato ieri a Trapani in Via Virgilio in una rapina

Si trova sempre ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate, ma sta meglio, Nicolò, il giovane accoltellato ieri in Via Virgilio da una banda di rapinatori. La vicenda l’abbiamo raccontata ieri su Tp24.

L’episodio ha turbato la comunità trapanese.

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, avuta la notizia, si è immediatamente sentito con il Questore per aggiornamenti sui fatti e quindi con il giovane vittima dell’aggressione: “Ho sentito telefonicamente Nicolò, ricoverato al S Antonio Abate, – dichiara Giacomo Tranchida – sta bene. Anche stamani il Questore di Trapani mi ha assicurato il massimo impegno per individuare ed assicurare alla giustizia gli autori”.

“Trapani non si lascia intimorire da episodi per fortuna sporadici di violenza ma, nel contempo, dobbiamo tutti tenere alta la guardia affinché non abbiano più a verificarsi” conclude il Sindaco Tranchida.









