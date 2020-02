C’è un sospetto caso di Coronavirus a Siracusa. Un cinese sotto osservazione

C’è un sospetto caso di Coronavirus in Sicilia, a Siracusa.

Un cittadino cinese è tenuto sotto osservazione all’ospedale di Siracusa dove si è recato domenica presentando una forte tosse.

I medici e il vertice dell’Asp hanno avviato il protocollo di sicurezza per il Coronavirus e sono stati effettuati i prelievi sul paziente. I campioni sono in fase di analisi in laboratorio per verificare se l’uomo sia affetto dal virus.

Dalle prime analisi non sembrano emergere indicazioni preoccupanti ma si attendono i risultati del test specifico eseguito e subito inviato al centro di riferimento di Catania. Risultati che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.









