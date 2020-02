Un’imbarcazione con a bordo circa 40 persone è in pericolo nel Mediterraneo nella zona Sar di Malta.

E’ l’allarme lanciato dalla piattaforma “Alarm Phone” che su twitter scrive.

Una barca in pericolo ha appena chiamato #AlarmPhone. A bordo ci sono circa 40 persone in fuga dalla guerra in #Libia. Abbiamo informato le autorità alle 17.01. Forze Armate e Guardia costiera intervenite subito e non ritardate i soccorsi!”









