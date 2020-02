A29 Fly Volley: Vinto il duello al vertice in casa contro Albaverde Caltanissetta

12 CFA

Come ampiamente preventivato la partita di cartello del dodicesimo turno del girone A, ha offerto un grande spettacolo per tutti gli appassionati e tifosi.

A29 Fly Volley Marsala – Albaverde Caltanissetta 3-1

Dopo oltre due ore di battaglia le padrone di casa riescono a conquistare il bottino pieno, ma solo dopo che le nissene, a partire dal secondo set, erano riuscite ad incutere timore scendendo in campo con più voglia, grinta e giocando una pallavolo di pregevole fattura trascinate dalle indomite Romeo Erba Tilaro e Marino.

La cronaca.

Coach Tomasella manda in campo: Marino , Spanò, Curione, Mistretta, Guccione, Ruggirello e Bono.

Coach Di Mario risponde con: Romeo, Montagnino, Marino, Vizzini, Erba, Ferrarolo e Tilaro.

Il primo set vola via rapidamente con le padrone di casa a tener banco e le ospiti incapaci di reagire. Quest’ultime commettono tanti errori soprattutto al servizio ed in ricezione. (25 …









