Trapani, uomo rapinato e ferito con una coltellata in Via Virgilio

Lo hanno aggredito e accoltellato ai testicoli per derubarlo del portafogli. Erano in quattro. È accaduto oggi a Trapani in via Virgilio nei pressi di un distributore di bevande.

Vittima, un trapanese di 35 anni che è stato ricoverato al Sant’Antonio Abate. Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Squadra volante. Degli aggressori però nemmeno l’ombra. Si erano già dileguati. D

a accertare se si tratta di stranieri come riferito da alcuni testimoni. I poliziotti hanno già provveduto ad ascoltare il trapanese ferito alla ricerca di elementi che li possano mettere sulle tracce dei fuggitivi.









Leggi la notizia completa