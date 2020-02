Trapani, quale Consigliere comunale ha il gettone di presenza pignorato?

Da qualche giorno, non poco clamore sta destando quanto comparso sul sito internet del Comune di Trapani nella determina n. 244 del 29 gennaio 2020, avente per oggetto la liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza ai Consiglieri.

Leggendola, infatti, si rammenta “che non si può procedere alla liquidazione dell’importo di € omissis maturato dal Consigliere omissis nel mese di dicembre 2019 a titolo di gettoni di presenza per la sua partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fa parte giusto atto di pignoramento presso terzi emesso

dal Tribunale di Trapani in data 22/05/2019, notificato a questo Comune in data 31/05/2019 ed allocato al n. 48713 di protocollo”.

Scorrendola ulteriormente, si può leggere come venga “trattenuta in custodia la somma di € omissis dovuta al Consigliere omissis a titolo di gettoni di presenza per la sua partecipazione nel mese di dicembre ai lavori del …









