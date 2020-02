Trapani, Castori: “Oggi prestazione inspiegabile, chiediamo scusa ai tifosi”

Al termine di Cremonese-Trapani, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Oggi siamo indifendibili, si fa fatica a commentare una partita che si è persa 5-0 dove siamo stati molto colpevoli, ci assumiamo le nostre responsabilità, siamo delusi, feriti e dispiaciuti di tutto, siamo stati umiliati. Possiamo solo scusarci con i nostri tifosi che sono venuti fin qui per una prestazione sicuramente non indifendibile, poi i commenti lasciano il tempo che trovano secondo me. Era un partita che avevamo preparato nei minimi particolari, fino al giorno prima, siamo stati troppo lunghi , però oggi non abbiamo alibi, io non cerco scuse, abbiamo fatto una prestazione bruttissima sotto tutti i punti di vista, del gioco e caratteriale, non ci sono scusanti né alibi. A Salerno abbiamo fatto una gran partita perdendo immeritatamente, ma oggi non c’è stata partita, abbiamo fatto evidentemente molti passi …









