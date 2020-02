Spacciatore, ma con il reddito di cittadinanza. Arrestato a Salemi Giuseppe Bendici

Spacciava droga da casa sua, e prendeva pure il reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno arrestato a Salemi Stefano Bendici, 44 anni. Il giorno di San Valentino, infatti, a casa sua c’era un via vai di troppe persone. Dopo un’irruzione i militari, grazie al cane antidroga, hanno scoperto la droga in casa dell’uomo, pronta per la vendita. Bendici è stato arrestato, e poi si è scoperto, tanto per cambiare, che prendeva il reddito di cittadinanza…

Ecco la nota dei Carabinieri.

Nella giornata di San Valentino, oltre venti Carabinieri sul territorio di Salemi, coordinati dal Comandante della locale stazione, Maresciallo Maggiore Calogero Salvaggio con il supporto dei colleghi delle Unità cinofile dei Carabinieri di Palermo, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno eseguito svariate perquisizioni personali, domiciliari e veicolari nei confronti di numerosi soggetti presenti sul territorio, nonché mirati controlli alla circolazione …









