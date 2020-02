Serie D girone I: il punto sulla 24^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 16 febbraio si è giocata la ventiquattresima giornata della Serie D girone I, nonché la settima giornata del girone di ritorno.

Quinta vittoria consecutiva per il Palermo che fatica nel primo tempo contro il Biancavilla, ma risolve in match nel secondo tempo in 6 minuti grazie ai gol di Silipo e Lucca. I rosanero restano così saldi in testa alla classifica raggiungendo quota 60 punti e mantenendo inviariato il vantaggio sul Savoia che continua a inseguire a -7 grazie alla goleada inflitta al Licata che dopo questa sconfitta scivola in sesta posizione.

Rimane sul podio il Giugliano che riesce a superare l’FC Messina solo nel finale grazie a un gol di Orefice in “zona Cesarini”. I giallorossi vengono così agganciati dall’Acireale, capace di portarsi a casa tre punti sudatissimi in una gara molto combattuta contro il Roccella decisa da un gol di Rizzo a cinque minuti dal termine.

Basta …









