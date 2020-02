Serie B, il Trapani sfida la Cremonese in un match che sa già di salvezza

Dopo le sconfitte contro Cittadella e Salernitana, il Trapani si appresta ad affrontare la Cremonese in quello che sarà a tutti gli effetti un match salvezza. Due squadre che stanno attraversando un periodo di crisi, come dimostra la classifica che le vede in piena zona retrocessione, complice anche la vittoria ottenuta ieri dal Cosenza in casa del Livorno. Il Trapani proverà a conquistare una vittoria che manca da un mese per avvicinarsi alla Cremonese, al momento distante quattro punti; i padroni di casa invece dopo aver ottenuto tre punti nelle ultime otto partite, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte, proveranno a ottenere i tre punti (che mancano da due mesi) per allungare sul Trapani, ma soprattutto per superare nuovamente il Cosenza in classifica ed uscire, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione. La gara, valida per la 24esima giornata di Serie B, è in programma per domenica 16 febbraio …









Leggi la notizia completa