Sanità, i dati sui ricoveri. Sempre più siciliani si curano fuori. Lombardia prima regione

I siciliani preferiscono curarsi fuori dall’Isola. Sono 10 mila i pazienti siciliani entrati negli ospedali siciliani, ma sono ben 46mila, invece, i residenti che vanno altrove a curarsi.

Dati chiari quelli del Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero (Sdo), curati dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, che confermano poca fiducia negli ospedali siciliani.

Gli italiani preferiscono curarsi in Lombardia – In Italia la Regione dove gli italiani preferiscono andarsi a curare è la Lombardia con 100 mila pazienti, al secondo posto c’è l’Emilia Romagna con 60 mila e al terzo posto la Toscana con trentamila.

Gli importi della spesa sanitaria – In Sicilia vedono un saldo negativo pari a meno 239 milioni di euro; quello della Lombardia (un saldo positivo pari a 800 milioni di euro). Il confronto è impossibile e imbarazzante visti in numeri così differenti.

