Salemi. Tenta di disfarsi dello stupefacente lanciandolo dal bancone del primo piano: arrestato 44enne

Accertamenti, hanno permesso di appurare che l’indiziato percepisse anche il reddito di cittadinanza, motivo per cui verrà segnalato all’Inps per la successiva sospensione del beneficio.

SALEMI – Nella giornata di San Valentino, oltre venti Carabinieri sul territorio di Salemi, coordinati dal Comandante della locale stazione, Maresciallo Maggiore Calogero Salvaggio con il supporto dei colleghi delle Unità cinofile dei Carabinieri di Palermo, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno eseguito svariate perquisizioni personali, domiciliari e veicolari nei confronti di numerosi soggetti presenti sul territorio, nonché mirati controlli alla circolazione stradale lungo le arterie principali del comune salemitano.

In particolare, all’esito del servizio, è stato tratto in arresto Stefano Bendici, salemitano 44 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’alba, i Carabinieri della locale stazione hanno fatto visita a …









