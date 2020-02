Rotazione dei dirigenti al Comune di Paceco

Una rotazione degli incarichi dirigenziali al Comune di Paceco, è stata attuata dal Sindaco, Giuseppe Scarcella, “per una migliore organizzazione e funzionalità dei Settori, secondo gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale, anche in applicazione delle vigenti norme in materia di personale degli Enti locali (Anticorruzione e trasparenza), perché alcune riqualificazioni di incarico – spiega il primo cittadino – sono corrispondenti alle logiche, accentuate più di recente dalle normative sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che inducono ad assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori più esposti”.

Per questi motivi, con proprio decreto, il Sindaco ha ridistribuito gli incarichi di posizione organizzativa del primo settore “Affari Istituzionali”, del terzo settore “Anagrafe” e del sesto settore “Servizi Sociali e Pubblica Istruzione”, mentre ha confermato i responsabili degli altri quattro settori, anche in …









Leggi la notizia completa