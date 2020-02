Paolo Palumbo: la truffa per la raccolta fondi per il malato di Sla protagonista a Sanremo

C’è il sospetto di una truffa dietro la raccolta fondi per Paolo Palumbo, il malato di Sla che si è esibito al Festival di Sanremo, facendo commuovere l’Italia. Ci sono quattro persone indagate.

Un’inchiesta coordinata dalla procura di Oristano ha ipotizzato che la raccolta fondi per le cure organizzata sulla piattaforma Gofundme sarebbe in realtà una truffa organizzata da persone molto vicine al giovane Paolo, tra cui il padre.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, a Palumbo servivano almeno 500mila euro per raggiungere Israele e pagarsi una cura (chiamato metodo Brainstorm) contro il degenerare della sua malattia. La quota raccolta era di circa 142mila e 227 euro.

Le indagini hanno però scoperto che non era stato avviato nessun rapporto con le strutture estere specializzate. Il fatto era già stato denunciato tempo fa dagli stessi responsabili delle strutture israeliane. Il fratello …









