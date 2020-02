Pallamano, l’AC Life Style Handball Erice si impone anche in casa del Conversano

Trasferta importante per le ragazze capoliste dell’AC Life Style Handball Erice contro il Conversano in un campo storico dove le padrone di casa hanno vinto 2 titoli e disputato 2 anni fa la finale per vincere lo scudetto in A1.

Il Conversano negli ultimi due anni, schiera e investe sul settore giovanile, recupera alcune ragazze che nel girone di andata erano infortunate, ma purtroppo per loro si trovano davanti un muro invalicabile, quello delle ragazze ericine che già nei primi 6 minuti staccano le avversarie con un break di 4 punti e che chiudono il primo tempo con un punteggio di 18 a 4.

Tra le fila dell’AC Life Style Handball Erice ottima prestazione di Federica Casu costretta per tutto il girone di andata alla panchina per un infortunio alla spalla. Pur subendo tanti goal, il portiere del Conversano Nila Bertolino si posiziona come migliore in campo e come unico ostacolo …









