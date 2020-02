“My English Work”, studenti dell’Abele Damiani di Marsala a Londra per progetto ASL

Dal 7 gennaio al 3 febbraio 2020, quindici alunni dell’Abele Damiani di Marsala hanno partecipato ad un Progetto PON-FSE di Alternanza Scuola-Lavoro in ambito transnazionale, dal titolo “My English Work”, avente come finalità il potenziamento di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, attraverso esperienze di tirocinio lavorativo in strutture alberghiere di altissimo livello, situate nella città di Londra.

Gli studenti, accompagnati da due tutor scolastici e due tutor aziendali, sono stati subito inseriti in settori lavorativi specifici, rispondenti ai vari indirizzi di studio e pertinenti al loro percorso scolastico.

Tredici studenti dell’Istituto Alberghiero hanno seguito il percorso enogastronomico in ristoranti stellati quali “Zafferano” e “Mortimer house” e il percorso dell’accoglienza turistica in hotel di lusso, mentre due studenti dell’Istituto Agrario hanno approfondito le loro competenze enologiche nella famosa enoteca “Satyrio Wine Shop”, nel cuore della City.

…









Leggi la notizia completa