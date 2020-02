Marsala, problema pontili? Ecco come hanno risolto al lungomare Salinella…

A Marsala siamo tutti consapevoli della mancanza di servizi e di infrastrutture per il turismo.

Da oltre un anno è esploso il problema dei pontili dello Stagnone, ormai chiusi e non fuibili da parte dei cittadini per via delle loro cattive condizioni.

Ma questa città non difetta certo di inventiva e di iniziative. Qui, ad esempio, siamo al lungomare Salinella, dove, qualcuno ha pensato con qualche pannello in legno, compensato marino e i resti di un mobile, di realizzarne uno molto “originale”, come vedete dalle foto.

Insomma, venendo meno i più famosi pontili della Laguna dello Stagnone, c’è chi ha pensato di risolvere il problema e di farne uno, privatamente, una sorta di mini pontile calpestabile per continuare a godere della meravigliosa vista delle Isole Egadi.









