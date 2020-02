Marsala e non solo. Le sale cinematografiche del Sud hanno la necessità di cambiare

Nel 2020 possedere un Cinema non più è sufficiente, e la paventata chiusura del Cinema Centrale di Marsala ne è sicuramente la prova. Nell’epoca che stiamo attualmente vivendo, con nuove piattaforme come Netflix, Amazon prime video, Infinity e tante altre, possedere un Cinema non si limita solo ad avere una sala in cui proiettare dei film ed aspettare che la gente venga, ma essere un vero e proprio imprenditore. Sicuramente il primo passo per avvicinarsi al pubblico è mettersi a disposizione di esso.

Investire sul comfort e sulla modernità, sul riscaldamento e su apparecchiature all’avanguardia che permettano di avere una visione ottimale e non più ferma agli anni ’90, una triste situazione che investe non solo Marsala ma la maggior parte dei Cinema in Sicilia. Avvicinarsi ai giovani economicamente e ai più adulti attirando il loro interesse. Comunemente i Cinema vivono …









