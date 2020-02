Marsala, bimbo azzannato da un cane alla gamba

Attimi di terrore ieri a Marsala: un bimbo è stato azzannato da un cane. E’ accaduto, nel versante nord della città. Il bambino, di cinque anni, secondo quanto ricostruito da Tp24.it è stato assalito dal cane da guardia del vicino di casa, che è scappato dalla proprietà.

Il bambino è stato sottratto alla furia del cane dagli adulti, terrorizzati, che erano presenti sul posto.

Le ferite riportate sono risultate subito gravissime, tanto che per il bambino si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala. Il cane ha ferito profondamente i tendini e il polpaccio di una gamba, e il bimbo è stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgico di ricostruzione dei tessuti. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

Indagini sono comunque in corso per meglio chiarire la dinamica dell’incidente, accertando come il cane sia sfuggito al controllo …









