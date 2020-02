Mafia, Maurizio Costanzo: “Messina Denaro pensò ad attentato al Parioli durante show”

“Mi risulta dai magistrati di Firenza che Messina Denaro sia venuto al Teatro Parioli durante il Maurizio Costanzo Show per vedere se si poteva fare lì l’attentato, sarebbe stata una strage. Hanno deciso di farlo quando uscivo dal Parioli”.

Maurizio Costanzo interviene così a Un giorno da pecora. Il giornalista scampò poi ad un attentato compiuto in via Fauro il 14 maggio 1993.

“60 chili di tritolo, non era poco”, ricorda. “Io il conto l’ho pagato, ho fatto le puntate contro la mafia. La mafia si è difesa, guardie e ladri. Penso che un giornalista debba fare quello che ho fatto io”.









Leggi la notizia completa