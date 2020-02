Mafia, il boss della Magliana Salvatore Nicitra e i legami con Matteo Messina Denaro

Salvatore Nicitra nella stessa storica galassia criminale del capo dei capi di Cosa Nostra, il latitante Matteo Messina Denaro? Il boss arrestato dai carabinieri martedì a Roma, originario della provincia di Agrigento, uno dei capi della banda della Magliana, non solo ha avuto un peso enorme nella criminalità romana per 40 anni ma ha un legame anche con le alte sfere di Cosa Nostra.

Per questo gli investigatori credono possibile che la sua strada possa essersi incrociata con quella del boss più ricercato d’Europa, Matteo Messina Denaro, capo dei capi di Cosa Nostra, ricercato da 27 anni indagato anche le stragi di mafia nei primi anni ’90.

Le indagini dei carabinieri hanno dimostrato che Nicitra, per uccidere un suo rivale a Roma, si è servito proprio di un killer della mafia il cui fratello ha ucciso, il 21 settembre del ’90 ad Agrigento, Rosario Livatino, il giudice & …









Leggi la notizia completa