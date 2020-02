Le strazianti immagini dello spiaggiamento di una balena in Cornovaglia (Video)

L’enorme balena muore nonostante i tentativi di salvataggio

Una balena è morta dopo essere stata spiaggiata sulla costa del Regno Unito. Il mammifero, che si ritiene essere una balenottera comune, è stato scoperto morente da un gruppo di addetti alla pulizia delle spiagge che hanno lanciato l’allarme e innescato una disperata operazione di salvataggio. Inizialmente si sperava che con l’arrivo della marea un gruppo di volontari potesse aiutare a invertire la tendenza, ma i soccorritori hanno confermato che la balena ha perso la sua battaglia per la sopravvivenza. Steve Green del gruppo ambientalista locale Clean Ocean Sailing, ha dichiarato di aver incontrato la balena venerdì (14 febbraio) prima di vederla spiaggiata a Nare Point on the Lizard in Cornovaglia questo pomeriggio. Non c’è nessuna certa spiegazione scientifica di questo comportamento, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, …









