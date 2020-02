“La ricetta della Domenica”. I gustosi grissini di legumi

Grissini di legumi in due varianti: una con ceci e l’altra con lenticchie rosse.

Ingredienti :

500 gr farina di legumi (ceci o lenticchie)

100 ml olio extravergine di oliva

220 ml acqua

1 pizzico di Lievito o bicarbonato

Q. B. Sale

Q. B. Semi di sesamo e chia

Procedimento:

Aggiungere il lievito e il sale alla farina, e poi amalgamare il tutto con l’acqua e l’olio. Compattare con le mani l’impasto. Bagnandosi le mani conferire la forma di grissino e arrotolarlo sui semi di sesamo e chia. Disporre in una teglia e mettere per circa 10/20 minuti in forno a 180 gradi finché non siano cotti a vostro piacimento.









