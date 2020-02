La Primavera Marsala Calcio A 5 vola in finale

C’è aria di festa in casa PRIMAVERA MARSALA che oggi si è guadagnata l’accesso alla finale di Coppa Trinacria.

Nel pomeriggio di sabato, 15 febbraio 2020, i ragazzi di mister Figuccio hanno espugnato il Favignana in casa per 3 reti a 2, aggiudicandosi la finale che sarà disputata contro il Calataphimi in data e luogo che verremmo ufficializzate in seguito dalla FIGC.

Sembra un copione ormai imparato a memoria, quello messo in scena dalla Primavera Marsala che sbaglia l’approccio alla gara e subisce l’avanzare della squadra avversaria. Copione riproposto anche nel pomeriggio di ieri quando sono andati sotto di un goal prima di pareggiare per poi subire il goal dell’ 1 a 2. A questo punto la squadra sempre più compatta è determinata a riprendere le sorti della partita, fino a riconquistare il pareggio e il goal del vantaggio che ne ha decretato la …









