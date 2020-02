[Karting] Minoa incorona Lombardo nel karting

Per la terza volta consecutiva sul circuito della sua scuderia VRT, il campione di Brolo ha vinto la categoria regina Kz 2, imponendosi davanti al trapanese di Paceco Simone Alogna

Si è disputata in provincia di Agrigento la seconda prova di campionato regionale Aci Sport con 78 sono piloti al via. Angelo Lombardo è stato il più veloce in assoluto col tempo di 8’07”836.

Vincitori delle altre classi sono stati: Busso della 60 minikart, Tramontana della 125 Kzn Over, Di Lorenzo della mista Club, Nania della 125 kzn Junior, Cardillo della 125 X-30, Bigione della 60 Entry level, Sulsenti della 125 kzn under.

Nella straordinaria cornice di Cattolica Eraclea in un weekend di sole splendente, si è raccolta attorno all’accogliente circuito di Minoa una folta presenza di appassionati di ogni età. Lo spettacolo non ha deluso le attese dei convenuti che hanno potuto assistere in tutte le Categorie a serrati …









