Cielo azzurro, gente in spiaggia, qualcuno azzarda anche un bagno, mare stupendo. In Sicilia anche questa domenica di Febbraio registra una giornata da favola.

Le temperature alle 13 hanno anche superato i 21 gradi.

E il clima sarà mite anche per i prossimi giorni, con temperature che sfioreranno i 20 gradi. Una situazione anomala che rende più pesante l’allarme siccità già lanciato da Coldiretti.

Qui le immagini dal porto di San Vito Lo Capo, pubblicate da Weather Sicily.











