Il Marsala a Castrovillari sfiora l’impresa facendosi raggiungere sul 2 a 2 all’84esimo

Al culmine di una settimana travagliata Il Marsala Calcio torna da Castrovillari con un prezioso punticino e il rammarico di essere andato vicino al colpaccio. Al “Rende” di Castrovillari finisce due a due con il Marsala che riesce a ribaltare il risultato, dopo il goal iniziale della formazione rosso-nera per poi incassare la rete, del definitivo due pari, all’84esimo minuto.

Va così in archivio anche la 24esima giornata del campionato di serie D, con un quasi nulla di fatto in chiave classifica per il sodalizio azzurro. Rimane invariato il gap dalla zona salvezza diretta, a sei punti di distanza proprio dal Castrovillari ma si guadagna un punto sul Corigliano e Marina di Ragusa, anch’esse impelagate nella zona play out, insieme al Marsala.

Gara gagliarda, come lo era stata quella vittoriosa contro il Messina, per i lilibetani che dopo avere incassato la rete …









