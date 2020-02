ESCLUSIVO! La GdF sequestra a Triscina l’area di abbancamento degli sfabbricidi realizzata dalla Cogemat

Demolizioni a Triscina scatta il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria per l’area provvisoria di abbancamento degli sfabbricidi che la ditta Cogemat aveva realizzato nella via 57 a Triscina . Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Castelvetrano, su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala ha sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell’ex art 321 c 3 bis CPP, l’area che insiste a poche decine di metri dal mare

Abbiamo chiesto al sindaco Enzo Alfano una replica ma lo stesso, nel precisare che si tratta di materiale di risulta delle precedenti demolizioni, si è riservato di conoscere le motivazioni ed attende una relazione del Direttore dei Lavori per fornire una risposta.

Certamente un provvedimento va preso in tempi brevi perché l’area è piena di rifiuti speciali ed è inscritta in un perimetro dove vivono anche decine di …









