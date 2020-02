Donne, adesso vi spiano anche dentro ai cessi

La notizia è di quelle che, oltre a lasciare di stucco, fanno anche uscire dai gangheri e tremare dalla rabbia.

A Borgetto, paesone di settemila e trecento anime adagiato in una conca non lontano da Palermo, è accaduto un fatto strano. Casualmente, due giorni fa, all’interno degli uffici del Comune, qualcuno – non sappiamo chi, ma è facile supporre si trattasse di un’addetta alle pulizie – ha scoperto una specie di minuscolo “bottone” appiccicato e nascosto con cura sotto la cassetta dello scarico del bagno delle donne. Incuriosita, lo ha staccato e lo ha sottoposto all’osservazione di qualche impiegato comunale più esperto di lei in fatto di marchingegni arcani. E che cos’era? Nientemeno che una microcamera di ultima generazione. Un aggeggino diabolico, capace di attivarsi grazie a un sensore di movimento, e quindi di filmare e immagazzinare in memoria con precisione estrema ogni oggetto che avesse avuto …









