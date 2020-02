Donna di Castellammare muore per improvvisa emorragia. Donati gli organi

Dopo una vita dedicata alla solidarietà, anche dopo la morte una donna di Castellammare del Golfo ha donato qualcosa agli altri.

I familiari della donna, di 72 anni, deceduta in seguito ad una emorragia cerebrale, non hanno esitato a dare l’autorizzazione all’espianto degli organi per la donazione.

La donna è morta nei giorni scorsi all’ospedale di Partinico. Due equipe di medici sono intervenuti subito per esportare gli organi da donare. Un gruppo ha esportato i reni e il fegato, mentre un oculista dell’ospedale Villa Sofia di Palermo ha prelevato le cornee.









