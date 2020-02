Continua inarrestabile la marcia vincente del Marsala Futsal, battuto 5 a 1 il San Cataldo

Contro il Vigor San Cataldo il Marsala Futsal, imponendosi con il punteggio di cinque a uno, conquista la sua sesta vittoria consecutiva e sale al settimo posto in classifica a quota trenta punti.

Gara perfetta, quella degli azzurri che hanno dominato in lungo e in largo un Vigor San Cataldo ostico e mai domo. Marsala Futsal ineccepibile, voglioso dei tre punti ma che ha peccato per i soliti errori sottoporta che avrebbero potuto chiudere virtualmente la gara molto prima. Solo a sprazzi e in superiorità numerica, data dall’espulsione di Li Causi, la formazione nissena è stata in grado di prendere il sopravvento sugli azzurri, i quali, hanno sempre saputo restare ben compatti e colpire, in maniera micidiale, di rimessa.

Marsala subito in vantaggio con Pizzo all’ottavo minuto, il bomber azzurro, con freddezza si presenta innanzi a Camilleri e piazza la sfera. Il raddoppio …









