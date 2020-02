Concessioni demaniali marittime, il Consiglio dei Ministri non impugna la legge regionale

C’è il via libera da Roma alla Legge approvata dall’Ars lo scorso 14 dicembre con la quale viene estesa per 15 anni la validità delle concessioni demaniali marittime. La CNA Balneari Sicilia, che su questo terreno ha condotto una ferma e convinta battaglia, saluta con grande soddisfazione la decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare il provvedimento normativo varato da sala d’Ercole.

“E’ un’ importante notizia non solo per i titolari degli stabilimenti siciliani – affermano i vertici regionali della Confederazione – ma

per tutte le 30mila concessioni demaniali italiane. E’ stato compiuto un altro significativo passo in avanti che allontana il fantasma della scadenza ravvicinata fissata per il 31 dicembre 2020 – sottolineano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – un passaggio fondamentale che conduce concretamente verso il traguardo della proroga, da tempo nel mirino degli operatori del …









Leggi la notizia completa