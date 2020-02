Basket, Trapani cede 72-78 contro il fanalino di coda Bergamo

Non riesce la quinta vittoria consecutiva alla Pallacanestro Trapani, superata da Bergamo 72-78 in un PalaConad gremito.

Approccio straordinario dei ragazzi di Parente che, con il solito quintetto composto da Corbett, Goins, Spizzichini, Palermo e capitan Renzi volano subito sul 34-18 dopo 10 minuti. Calvani, applaudito ex di turno, trova però grande concentrazione da parte dei suoi giocatori, ai quali va dato il merito di non essersi mai scomposti. Bergamo avvia una lenta rimonta, che viene concretizzata ad inizio terzo periodo quando sul 43-44 i lombardi mettono il muso avanti.

Trapani si ferma, gioca una partita mediocre rispetto alle ultime e lascia campo agli avversari. Attonito il pubblico di casa quando gli ospiti volano sul +11 al 27′. Un sussulto d’orgoglio riporta la 2B Control in scia grazie ad un parziale di 10-0 che vale il 62-63 al 30′. Ultimo periodo che Bergamo gestisce bene, piazzando immediatamente un break …









