Voli fantasma, la brutta esperienza di due castelvetranesi

Un’occasione davvero da non perdere quella di un volo da Trapani davvero molto economico e allettante, ma ahime rivelatosi un volo fantasma non programmato, da e per quell’aeroporto. E’ l’esperienza di due castelvetranesi, Antonino Bacchi e Valentina Scira, che due anni fa presi da un’occasione davvero imperdibile: acquistano due biglietti aerei dall’aeroporto di Trapani con la compagnia People Fly, la quale dopo un pò cancella tutti i voli prenotati. Con una email vengono tranquillizzati coloro che avevano acquistato i biglietti, invitandoli a procedere con una richiesta di rimborso di quanto pagato.

A fare luce sulla vicenda ci ha pensato l’Antitrust che lo scorso anno ha fatto la multa di 50 mila euro al portale di prenotazione voli People Fly per “pratica commerciale scorretta”.

Il sito infatti aveva messo in vendita voli in realtà non …









