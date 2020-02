Su Rai Due torna la serie Il Cacciatore con Francesco Montanari

Su Rai 2 torna la serie Il Cacciatore. Una serie in grado con la sua prima stagione di lanciare definitivamente la Rai nel mercato internazionale e di vincere addirittura un premio al Cannes Series con Francesco Montanari. L’interpretazione dell’attore nei panni di Saverio Barone è un plus notevole alla storia, che si avvale anche del libro ispirato alla vita del magistrato Alfonso Sabella da lui stesso scritto e sulle cui vicende è basata la storia vera del pm televisivo.

Una storia che ripercorre i fatti più importanti della guerra dello Stato contro la mafia. Il protagonista Barone in questa serie è spinto dalla rabbia contro quello che i mafiosi sono capaci di fare. Non tace quanto sia terribile la ferocia di questa mafia che riporta una verità nella denuncia di quello che quel che è stato. C’è una grande qualità ed è …









