Sicilia, uccisero il padre violento: condannati i figli e la loro madre a 14 anni

Condannati a 14 anni di pena ciascuno, anche se sconteranno la pena ai domiciliari.

Così ha deciso il gup per Salvatrice Spataro, Vittorio e Mario Ferrara. L’omicidio risale a dicembre 2018, in via Falsomiele. Nel corso del processo, celebrato in abbreviato, gli imputati hanno ricostruito l’uccisione dell’ex militare considerato un padre-padrone.

L’uomo fu ucciso nel suo letto dalla moglie e dai figli con 57 coltellate.

Per i tre imputati, fino ad oggi sottoposti ai domiciliari con braccialetto elettronico, il giudice ha escluso la crudeltà ma ha riconosciuto l’aggravante per aver assassinato un ascendente. Previsto anche un risarcimento per i fratelli minori, figli della donna, che si sono costituiti parte civile nel processo celebrato con rito abbreviato.

La tragedia si è consumata in una notte di dicembre, nel 2018, in via Falsomiele. La vittima, un ex militare 45enne, venne uccisa dopo quella che sarebbe stata l’ennesima …









Leggi la notizia completa